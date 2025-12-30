spot_img
martedì 30 Dicembre 2025
Festività e ponti 2026, il calendario: weekend e vacanze, cosa ci aspetta

(Adnkronos) – Il 2026 è ormai alle porte e c’è già chi pensa a weekend lunghi e mini vacanze da organizzare nel nuovo anno. Anno che in realtà non è molto generoso dal punto di vista dei ponti, ma come sempre – pianificando – è possibile ‘rosicchiare’ giornate libere attaccate qua e là arrivando addirittura a 40 giorni di pausa prendendo solo circa 10 giorni di ferie mirate. 

Il primo festivo dell’anno, il 1°gennaio, cadrà di giovedì. Per chi lavora, prendendo libero solo il venerdì, si può staccare per 4 giorni di fila. Attaccandoci il lunedì successivo, lunedì 5 gennaio, non si lavora per 6 giorni attaccando il 6 gennaio (la Befana).  

Nel 2026 Pasqua e Pasquetta cadranno domenica 5 e lunedì 6 aprile: , quindi Pasquetta sarà lunedì 6 aprile. In questo caso si può chiedere libero venerdì 3 per ottenere 4 giorni di stacco, oppure prendersi dal 7 al 10 aprile: in questo modo la vacanza durerebbe ben 9 giorni. 

La Festa della Liberazione, 25 aprile, nel 2026 arriva di sabato: si può al massimo allungare il weekend, prendendo venerdì 24 o lunedì 27. Se invece l’obiettivo è una vacanza più lunga, si possono prendere liberi 27-28-29 e 30 aprile per attaccarsi all’1 maggio (che viene di venerdì). In questo modo, con quattro giorni di ferie si totalizzano i giorni liberi diventano 9 fino a domenica 3 maggio. 

Il 2 giugno 2026 è di martedì. E’ possibile prendersi lunedì 1 giugno e staccare per 4 giorni di fila. Anche Ferragosto cade di sabato come il 25 aprile: in questo caso è possibile prendere il venerdì precedente o il lunedì successico per non lavorare tre giorni di fila. 

Tutti i Santi (1 novembre) nel 2026 si celebrerà di domenica , mentre l’8 dicembre arriverà di martedì. In questo secondo caso, prendendo lunedì 7 si può fare un ponte di 4 giorni.  

L’anno si chiuderà con le due feste per eccellenza, Natale e Santo Stefano, venerdì 25 dicembre e sabato 26 dicembre. Senza prendere nessun giorno, si hanno tre giorni di fila liberi. 

