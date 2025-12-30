spot_img
martedì 30 Dicembre 2025
Eurostar: sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles fino a nuovo ordine

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles “sono sospesi” fino a nuovo ordine. E’ quanto annuncia Eurostar, la compagnia ad alta velocità che collega Londra a Parigi e Bruxelles attraverso il tunnel sotto La Manica, a seguito di un doppio incidente tecnico verificatosi nel tunnel sotto la Manica che coinvolge il gestore del tunnel Getlink. 

“Si è verificato un problema di alimentazione elettrica del tunnel sotto la Manica, seguito dall’arresto di una navetta shuttle all’interno del tunnel”, ha spiegato una portavoce di Eurostar all’Afp, “il che comporta la sospensione, fino a nuovo ordine e in attesa dello sblocco della situazione, di tutti i collegamenti da e verso Londra”. 

La società concessionaria e gestore del tunnel della Manica, Getlink, prevede una “graduale ripresa” del traffico ferroviario a partire dalle 15 ora francese, stando a quanto dichiarato da un portavoce della società all’Afp. 

“Questa mattina si è verificato un incidente legato a un’interruzione di corrente che ha interessato i treni nel tunnel e che ha richiesto un intervento tecnico, attualmente in corso, sui cavi”, ha spiegato il portavoce. 

