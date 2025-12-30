spot_img
martedì 30 Dicembre 2025
Ascolti tv, vince ‘Se fossi te’ su Rai1

(Adnkronos) – La fiction ‘Se fossi te’, in onda ieri 29 dicembre su Rai1, vince la sfida della prima serata con 3.104.000 spettatori, raggiungendo il 20,8% di share. Medaglia d’argento per ‘Ennio Doris – C’è anche domani’ su Canale 5 che ha raccolto 1.386.000 spettatori con uno share del 9,8% mentre su Rete 4 ‘Non ci resta che piangere’ ha totalizzato 997.000 spettatori (6,3% share). 

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con ‘Will Hunting – Genio ribelle’ che ha incollato davanti al video 984.000 spettatori (6,2% share) mentre ‘Vita da gatto’ su Rai3 ha segnato 723.000 spettatori (4% share). A seguire: Nove con ‘Cash or Trash – Il Natale dei Tesori’ (691.000 spettatori, 4,4% share); La7 con ‘La Torre di Babele’ (670.000 spettatori, 3,6% share); Rai2 con ‘Il Collegio’ (505.000 spettatori, 3,5% share); Tv8 con ‘I tre moschettieri – D’Artagnan’ (452.000 spettatori, 2,9% share). 

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha raggiunto 5.183.000 spettatori (25,9% share) mentre ‘Affari tuoi’ su Rai1 ha interessato 4.716.000 spettatori (23,4% share). 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

