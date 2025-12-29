spot_img
lunedì 29 Dicembre 2025
Valanga in Valle Aurina: morto un escursionista, illesa la moglie

6

(Adnkronos) – Un escursionista 50enne ungherese ha perso la vita travolto da una valanga in Valle Aurina, in Alto Adige. L’uomo si trovava con sua moglie sul sentiero numero 8 ‘Arthur Hardegen’ quando, a quota 2.500 metri, entrambi sono stati sorpresi da una slavina. Lui è stato trascinato per circa 300 metri, mentre lei è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di finanza con l’elicottero Pelikan 2, i carabinieri e i vigili del fuoco.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

