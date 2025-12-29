Tyler Perry, attore e regista citato in giudizio per presunte molestie sessuali

(Adnkronos) –

Tyler Perry citato in giudizio per presunte violenze sessuali. La denuncia, presentata presso il Tribunale Superiore di Los Angeles, riguarda Mario Rodriguez, attore apparso nel film del 2016 ‘Boo! A Madea Halloween’, diretto, sceneggiato e interpretato dallo sceneggiatore e regista statunitense.

Secondo l’atto di citazione, Perry avrebbe molestato Rodriguez in più occasioni nel corso di diversi anni nella sua abitazione di Los Angeles.

In particolare, la denuncia cita un episodio del 2018 in cui Perry avrebbe stretto Rodriguez in un abbraccio indesiderato e lo avrebbe palpeggiato. Rodriguez, che nel film interpretava il personaggio ‘Frat Guy #10’, ha fatto causa per aggressione sessuale, violenza sessuale e inflizione intenzionale di sofferenza emotiva. L’attore ha inoltre presentato una richiesta contro Lionsgate, distributore del film, accusando la società di aver ignorato i comportamenti di Perry. L’accusa chiede un risarcimento di almeno 77 milioni di dollari.

La denuncia, riporta la rivista ‘Variety’, descrive un episodio avvenuto nella sala proiezioni di Perry pochi mesi dopo il loro primo incontro nel 2015. “Il signor Perry mise la mano sulla coscia interna del signor Rodriguez, accanto al suo organo genitale, dicendo ‘Va bene’ mentre continuava a sfregare la coscia”, si legge nel’atto di citazione.

Rodriguez sostiene che i contatti con Perry si siano interrotti nel 2019, ma che il regista avrebbe continuato a contattarlo sporadicamente. L’attore ha deciso di procedere legalmente dopo aver letto notizie relative a una precedente causa per molestie sessuali intentata da Derek Dixon, un altro collaboratore di Perry. Alex Spiro, avvocato di Perry, ha replicato: “Dopo aver perso recentemente un’altra causa contro il signor Perry, lo stesso avvocato ha presentato un’ulteriore richiesta risalente a più di dieci anni fa, destinata anch’essa a fallire”.

La causa di Dixon, attore nella serie ‘The Oval’, riguardava presunte molestie avvenute nel 2021 e includeva messaggi testuali che l’attore sostiene dimostrino ripetuti commenti e avances sessuali da parte di Perry. Dixon chiedeva almeno 260 milioni di dollari come danni punitivi.

Jonathan Delshad, legale di Rodriguez e Dixon, ha sottolineato l’esistenza di numerosi messaggi testuali che rafforzerebbero le accuse dei suoi clienti. “Il signor Rodriguez aspetta con fiducia il suo giorno in tribunale per rendere Perry responsabile delle sue azioni”, ha dichiarato Delshad, aggiungendo che le affermazioni degli avvocati del regista “non fanno che permettere a Perry di continuare a vittimizzare persone come Rodriguez”. Nella nuova denuncia si legge che “Rodriguez ha deciso di raccontare la sua storia per ottenere giustizia e fermare Perry, che continuava a usare il suo potere e la sua influenza per molestare attori in cerca di fortuna. Quando Perry è venuto a sapere della causa, ha contattato Rodriguez via messaggio, affermando di sentirsi tradito”. (di Paolo Martini)

