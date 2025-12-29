spot_img
lunedì 29 Dicembre 2025
‘Se fossi te’ vince il prime time, 18.9% di share per la fiction di Rai1

(Adnkronos) – La fiction ‘Se Fossi Te’, in onda ieri su Rai1, ha vinta la sfida del prime time con 2.905.000 spettatori, pari a uno share del 18,9%. Medaglia d’argento per Canale5 che con ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ ha conquistato 2.176.000 spettatori, raggiungendo il 18,4% di share mentre Rai3 con ‘Report’ ha raccolto 1.246.000 spettatori e uno share del 7,4%.  

Fuori dal podio troviamo Italia1 con ‘La banda dei Babbi Natale’ che ha incollato allo schermo 944.000 spettatori (5,7% share) mentre sul Nove ‘Giorgio Panariello – La Favola Mia’ ha radunato 753.000 spettatori (4,8% share). A seguire: Rete4 con ‘Zona Bianca’ (648.000 spettatori, 4,9% share); La7 con ‘Una Giornata Particolare’ (514.000 spettatori, 3,3% share); Tv8 con ‘Il mio angelo di Natale’ (459.000 spettatori, 2,8% share) e Rai2 con ‘Le pistolere’ (362.000 spettatori, 2,1% share). 

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha raccolto 4.831.000 spettatori (25,8% share) mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha raggiunto 4.653.000 spettatori (24,7% share). 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

