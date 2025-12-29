spot_img
lunedì 29 Dicembre 2025
Sarri operato al cuore, la nota della Lazio: “Tornerà in panchina nei prossimi giorni”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato sottoposto oggi ad un intervento al cuore. Lo rende noto il club biancoceleste. “La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia Pfa”, si legge nel comunicato. 

“L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il medico sociale della S.S. Lazio, Italo Leo. Il mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti”. 

