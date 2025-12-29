Rotatoria di Castel del Piano, nuova richiesta per la realizzazione dell’opera

Il gruppo di Fare Perugia – Forza Italia ha interpellato ufficialmente Regione Umbria, Provincia di Perugia e i Comuni di Perugia e Corciano per accelerare la realizzazione della rotatoria in corrispondenza dello stadio di Castel del Piano. L’opera riguarda la Strada Regionale 220 Pievaiola, all’intersezione con via Ciro Menotti e via dell’Armonia.

Lo scorso maggio il Consiglio comunale di Perugia aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Fare Perugia sulla sicurezza stradale in quel punto. L’asse viario della Pievaiola collega Perugia a Città della Pieve ed è al centro di una mobilitazione iniziata nel 2017, quando il Comitato Pievaiola promosse una petizione sottoscritta da oltre quattromila cittadini.

La raccolta firme sollecitava l’attuazione di un protocollo d’intesa del 2013 tra Regione, Provincia e sette Comuni umbri per l’adeguamento del tratto tra Strozzacapponi e Fontignano.

Il capogruppo Augusto Peltristo sottolinea che la Pievaiola è una strada regionale di competenza provinciale, ma la rotatoria richiesta interessa anche i territori di Corciano e Perugia. Per questo l’auspicio è che tutte le amministrazioni competenti collaborino attivamente alla progettazione e realizzazione dell’opera in tempi rapidi. Lavori che per Fare Perugia è bene comincino con il nuovo anno.