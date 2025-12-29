spot_img
Poste, spedizioni sempre più ecosostenibili: buste e scatole in cartone riciclato 100%

(Adnkronos) – Le spedizioni di Poste Italiane sono sempre più ecosostenibili e rispettose dell’ambiente. In più di 4 mila uffici postali in Italia è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. Lo comunica una nota del gruppo. 

I contenitori, in cartone riciclato e riciclabile, sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner. La grafica delle confezioni in cartone riproduce nel design frontale gli atleti che competeranno per l’oro olimpico. Le buste e le scatole dedicate alle Olimpiadi sono tutte contrassegnate dal marchio ‘100% riciclato’ e presentano al centro il disegno di un cerchio, al cui interno è inserita la figura di uno sportivo impegnato in una disciplina diversa per ciascun formato. 

Buste e scatole in cartone riciclato sono distribuite anche negli uffici postali dei centri del comprensorio olimpico come Cortina e i Comuni dell’Ampezzano, Milano e provincia, i centri della Val di Fiemme. La vendita è in programma anche nelle grandi città, come ad esempio Bologna, Napoli, Roma; e in centinaia di suggestivi borghi italiani di ogni parte d’Italia. I prodotti riciclati e riciclabili dedicati ai Giochi MiCo 2026 saranno disponibili fino al termine della manifestazione sportiva. 

