lunedì 29 Dicembre 2025
Nasce ‘Lombardia Notizie TV’, televisione in streaming dedicata alla Regione

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – È online ‘Lombardia Notizie TV’, una proposta editoriale che può essere seguita in streaming sui canali YouTube e Twitch di Regione Lombardia. Una vera e propria TV, con un palinsesto, che – dalle ore 8 della mattina e fino a mezzanotte – propone servizi giornalistici, approfondimenti da studio e video di promozione dei territori. “Una decisione – spiega il direttore della Comunicazione, Pierfrancesco Gallizzi – che guarda al futuro, visto che proprio YouTube e le altre piattaforme presenti su Internet sono in costante crescita e, soprattutto tra le nuove generazioni, ottengono consensi sempre più favorevoli. Partiamo, con una fase di rodaggio, che guarda in maniera particolare a quello che è l’evento più importante in programma in Lombardia, ovvero le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2026” conclude Gallizzi. La programmazione di Lombardia Notizie TV punta a un’offerta ampiamente dedicata ai Giochi invernali con podcast, interviste e news giornalistiche orientate in particolare verso tutto ciò che accadrà dal 6 febbraio a Milano e sulle montagne di Bormio e Livigno. 

 

Per accedere a ‘Lombardia Notizie TV’ è sufficiente connettersi a: lombardianotizietv.it
 

economia

