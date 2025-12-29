Milano, giovane donna trovata morta in cortile

(Adnkronos) – Una giovane donna è stata trovata morta nel cortile di un condominio a Milano, in via Paruta, a Nord della città. Al momento non sono note le sue generalità. Sul posto indagano i carabinieri. Nessuna pista è al momento esclusa.
