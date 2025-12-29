spot_img
Genova, scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi

(Adnkronos) – E’ di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera poco dopo le 21 in A26, all’altezza di Mele, in provincia di Genova. L’incidente ha visto coinvolti un camion e un autobus, a morire uno dei due conducenti, non è ancora chiaro se quello del bus o del camion.  

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in via di accertamento, il camion sarebbe stato urtato dall’autobus. Nell’impatto circa 20 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Sul posto due automediche del 118 e quattro ambulanze oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e di Ovada e la polizia stradale di Ovada. Il traffico risulta bloccato al chilometro 9. L’autostrada è chiusa a Masone in direzione Genova Voltri.  

