lunedì 29 Dicembre 2025
2025, Instant mood di Arcadia su 12 parole per 12 mesi: “Trump, Gaza e Israele le più citate”

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – ‘Trump’, ‘Gaza’, ‘Israele’: ecco i termini più citati secondo l’Instant mood di Arcadia relativo alle “12 parole per 12 mesi: il racconto del 2025 con hype ed emoji” nel periodo tra dicembre 2024 e il mese in corso. In base all”Instant mood’, nel mese di gennaio per ‘Tiktok’ ci sono state 267 milioni di menzioni totali (1,1 mln in Italia) e nella nuvola delle emoji spiccano le scintille e lo smartphone. 

La parola ‘Sanremo’ ha visto 2,4 milioni di menzioni totali, picco registrato a febbraio 2025 (così come per Mattarella) e nella nuvola delle emoji le note musicali sono le più utilizzate. Per ‘Ucraina’ invece ci sono stati 161,3 milioni di menzioni totali (2.4 mln in Italia), picco registrato a marzo 2025 (come per le altre tre keyword concorrenti, cioè Russia, Putin e Zelensky) e nella nuvola delle emoji emerge la bandiera ucraina. Per ‘Meloni’ ci sono stati 19,7 milioni di menzioni totali (4,8 mln in Italia), picco registrato ad aprile 2025 (così per Papa e dazi) e la nuvola delle emoji ha al centro il tricolore.  

Per ‘Conclave’ sono stati registrati 6.8 milioni di menzioni totali, con picco a maggio 2025 (così come per scudetto, Europa e Leone) e la nuvola delle emoji ha al centro il puntatore. ‘Israele’ ha visto 299 milioni di menzioni totali (1.9 mln in Italia), picco registrato a giugno 2025 (così come guerra e medio-oriente) e nella nuvola delle emoji spicca la bandiera israeliana.  

A luglio per ‘Sinner’ si è registrato il picco con 9,5 milioni di menzioni totali (2.3 mln in Italia) mentre la nuvola delle emoji è dominata dalla pallina da tennis. Ad agosto per ‘Mare’ Arcadia segnala il picco con 8,2 milioni di menzioni totali, così come per il termine Giubileo, mentre la nuvola delle emoji è dominata dall’onda e dal puntatore. A settembre 2025 la parola ‘Gaza’ ha visto 297 milioni di menzioni totali (3,1 mln in Italia), così come per social media, e la nuvola delle emoji è dominata dalle mani congiunte e dalla bandiera palestinese.  

‘Pace’ ha visto, con picco a ottobre 2025, 17 milioni di menzioni totali e la nuvola delle emoji è dominata dalle mani congiunte e dal cuore rosso. Nel mese di novembre ‘Garlasco’ ha visto 1,6 milioni di menzioni totali e nella nuvola delle emoji c’è la freccia a seguire per i link.  

Infine a dicembre ‘Trump’ ha visto 305 milioni di menzioni totali (3,4 mln in Italia), mentre la nuvola delle emoji ha due emoticon ricorrenti, la bandiera americana e il lampeggiante. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

