Valanga in Val di Susa, ci sarebbero persone coinvolte

Una valanga si è staccata a Claviere, in Val di Susa. A lanciare l’allarme, oggi poco dopo le 14, è stato un maestro di sci, affermando di aver notato almeno 2 o 3 persone coinvolte. Gli uomini del Soccorso Alpino sono al lavoro insieme alle unità cinofile. Al momento non risultano conferme su eventuali sciatori sotto la neve, ma sarà solo il lavoro di bonifica, una volta ultimato, a escludere del tutto l’ipotesi.

La valanga, spiegano i carabinieri, è avvenuta in un tratto fuori pista dove potrebbe esserci stato il passaggio di sciatori. Al momento le ricerche, in campo congiunto, hanno sortito esito negativo. Anche il personale dei Vigili del Fuoco sta intervenendo con due squadre supportate dal Nucleo volo elicottero Drago e assieme al personale del 118, del Soccorso alpino, della Guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri.

