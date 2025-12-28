spot_img
domenica 28 Dicembre 2025
Sabalenka-Kyrgios: orario e dove vedere la ‘Battaglia dei Sessi’ in tv (in chiaro)

4

(Adnkronos) – Torna la ‘Battaglia dei Sessi’. Oggi, domenica 28 dicembre, protagonisti sul campo da tennis, l’australiano Nick Kyrgios e la bielorussa, numero uno del mondo Wta, Aryna Sabalenka, che si sfideranno – in diretta tv e streaming – in un match esibizione sul cemento di Dubai. Qualche piccolo aggiustamento per quanto riguarda il campo, con quello di Sabalenka che sarà del 9% più piccolo rispetto a quello del rivale di giornata, così da compensare la differenza di velocità di movimento. Si giocherà al meglio dei tre set con l’eventuale terzo parziale che sarà un super tie break a 10. 

 

La sfida tra Sabalenka e Kyrgios, valida per la ‘Battaglia dei Sessi 2025’, è in programma oggi, domenica 28 dicembre, alle 17 ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in chiaro su SuperTennis, mentre sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma web di SuperTennis e su quella (a pagamento) di SuperTenniX. 

 

sport

