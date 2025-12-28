Domenica In, oggi 28 dicembre: gli ospiti di Mara Venier

(Adnkronos) –

Nuovo appuntamento con ‘Domenica In’ condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, oggi domenica 28 dicembre alle 14.00 su Rai 1.

In apertura un ampio spazio dedicato all’Oroscopo con Paolo Fox che svelerà cosa prevedono le stelle per il 2026, con alcuni ospiti, tra cui Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Chiara Francini, Nicola Savino, Giorgio Pasotti, Giucas Casella e la Signora Coriandoli.

Ambra Angiolini, poi, si racconterà tra carriera e vita privata a Mara Venier e presenterà la seconda stagione della serie comedy ‘Gigolò per caso’, disponibile sulle piattaforme dal 2 gennaio.

In studio arriverà anche Marco Bocci, protagonista insieme alla moglie Laura Chiatti di ‘Se fossi te’, la serie in due serate che andrà in onda in prima visione domenica 28 e lunedì 29 dicembre su Rai 1, per la regia di Luca Lucini e Simona Ruggeri.

E ancora, musica insieme a Fabrizio Moro che si esibirà con il nuovo singolo ‘Comunque mi vedi’, estratto dal suo ultimo album ‘Non ho paura di niente’, mentre Damiano Michieletto, acclamato regista di opere liriche, presenterà ‘Primavera’, il film che segna il suo esordio alla regia cinematografica, in sala dal giorno di Natale, che racconta la storia di Antonio Vivaldi ambientata nella Venezia del Settecento, negli anni in cui era insegnante di musica in un orfanotrofio.

Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno ripercorreranno e commenteranno i principali fatti dell’anno che sta per finire; Teo Mammucari sarà protagonista di alcuni giochi che coinvolgeranno gli ospiti in studio, mentre il ‘wedding designer’ Enzo Miccio dispenserà consigli di stile per i look più eleganti da sfoggiare a Capodanno.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)