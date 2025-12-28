Corciano piange il dottor Luigi Cucchia, medico di famiglia per generazioni

La comunità corcianese piange la scomparsa del dottor Luigi Cucchia, storico medico di famiglia, venuto a mancare il giorno di Natale. Il sindaco Lorenzo Pierotti e l’amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio per la perdita di una figura che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nella vita sociale e sanitaria del territorio.

«Ho appreso solo questa mattina, con grande dispiacere, della scomparsa del caro dottor Luigi Cucchia, proprio il giorno di Natale – ha dichiarato il sindaco Pierotti – Il dottor Luigi è stato per tanti anni un punto di riferimento prezioso per Corciano: un medico competente, disponibile e umano, sempre pronto ad ascoltare e a tendere una mano a tutti».

Il dottor Cucchia ha dedicato con attenzione la sua vita e la sua carriera alla comunità corcianese, seguendo con cura e dedizione intere generazioni di famiglie. La sua professionalità, unita a un’umanità fuori dal comune, lo hanno reso una figura insostituibile per il territorio.

«Lo ricorderò con riconoscenza e affetto per la gentilezza e l’attenzione con cui ha seguito tante famiglie, tra cui la mia – ha aggiunto Pierotti – Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di affidargli la nostra salute».

Il sindaco ha rivolto le più sentite condoglianze alla famiglia Cucchia a nome di tutta l’amministrazione comunale. «La comunità corcianese, a cui il dottor Cucchia è sempre stato profondamente legato, vi è sinceramente vicina in questo momento di dolore. Ciao, Dottore» ha concluso Pierotti.

La scomparsa del dottor Cucchia lascia un vuoto profondo non solo tra i pazienti che lo hanno conosciuto nel corso degli anni, ma nell’intera comunità che ha potuto apprezzarne le qualità umane e professionali.