spot_img
lunedì 29 Dicembre 2025
spot_img

Corciano piange il dottor Luigi Cucchia, medico di famiglia per generazioni

Cronaca
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

La comunità corcianese piange la scomparsa del dottor Luigi Cucchia, storico medico di famiglia, venuto a mancare il giorno di Natale. Il sindaco Lorenzo Pierotti e l’amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio per la perdita di una figura che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nella vita sociale e sanitaria del territorio.

«Ho appreso solo questa mattina, con grande dispiacere, della scomparsa del caro dottor Luigi Cucchia, proprio il giorno di Natale – ha dichiarato il sindaco Pierotti – Il dottor Luigi è stato per tanti anni un punto di riferimento prezioso per Corciano: un medico competente, disponibile e umano, sempre pronto ad ascoltare e a tendere una mano a tutti».

Il dottor Cucchia ha dedicato con attenzione la sua vita e la sua carriera alla comunità corcianese, seguendo con cura e dedizione intere generazioni di famiglie. La sua professionalità, unita a un’umanità fuori dal comune, lo hanno reso una figura insostituibile per il territorio.

«Lo ricorderò con riconoscenza e affetto per la gentilezza e l’attenzione con cui ha seguito tante famiglie, tra cui la mia – ha aggiunto Pierotti – Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di affidargli la nostra salute».

Il sindaco ha rivolto le più sentite condoglianze alla famiglia Cucchia a nome di tutta l’amministrazione comunale. «La comunità corcianese, a cui il dottor Cucchia è sempre stato profondamente legato, vi è sinceramente vicina in questo momento di dolore. Ciao, Dottore» ha concluso Pierotti.

La scomparsa del dottor Cucchia lascia un vuoto profondo non solo tra i pazienti che lo hanno conosciuto nel corso degli anni, ma nell’intera comunità che ha potuto apprezzarne le qualità umane e professionali.

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie