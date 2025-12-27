spot_img
sabato 27 Dicembre 2025
‘Verissimo – Le storie’, sabato 27 dicembre: le interviste di oggi

Oggi, sabato 27, e domani, domenica 28 dicembre, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con ‘Verissimo – Le storie’, le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.  

Tra le interviste inedite, Silvia Toffanin accoglierà Ernst Knam, Ginevra Morsilli – che con la sua storia e il suo talento ha conquistato il pubblico di Tú sí que vales – e Mita Medici.  

Tra le interviste di sabato, il pubblico potrà rivedere quelle di Annamaria Bernardini de Pace, Tina Cipollari, Ascanio Pacelli e Iva Zanicchi.  

Nell’appuntamento domenicale, imperdibili le interviste che vedono per protagoniste tre grandissime attrici: Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Ornella Muti. Spazio all’amore con Veronica Peparini e Andreas Müller. A Verissimo anche il talento e la storia di Arisa. E poi, le interviste-ritratto di Max Giusti e Sonia Bruganelli. 

