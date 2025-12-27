spot_img
sabato 27 Dicembre 2025
spot_img

Serie A, oggi Pisa-Juventus – Diretta

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. I bianconeri sfidano oggi, sabato 27 dicembre, il Pisa – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dalla vittoria nel big match contro la Roma, battuta 1-0 all’Allianz Stadium, mentre quella di Gilardino ha agguantato un pareggio in extremis a Cagliari nell’ultimo turno, in un match terminato 2-2. 

Nel prossimo turno di Serie A la Juventus ospiterà il Lecce, mentre il Pisa sfiderà il Genoa al Ferraris. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie