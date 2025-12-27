spot_img
sabato 27 Dicembre 2025
spot_img

Parma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

adn-primapagina
12

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. Oggi, sabato 27 dicembre, i viola sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – al Tardini nella 17esima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli è reduce dalla prima vittoria in campionato della stagione, quando nell’ultimo turno ha battuto con un netto 5-1 l’Udinese grazie ai gol di Mandragora, Gudmundsson, Ndour e alla doppietta di Kean. 

Quella di Cuesta invece non ha giocato nell’ultimo weekend, visti gli impegni di Supercoppa del Napoli, e l’ultimo match resta quello perso, proprio al Tardini, contro la Lazio per 1-0. 

  

La sfida tra Parma e Fiorentina è in programma oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni: 

Parma (4-3-3): Corvi; Britschgi, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabe, Estevez, Keita; Oristanio, Pellegrino, Cutrone. All. Cuesta 

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson; Kean. All. Vanoli 

 

Parma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie