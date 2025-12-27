spot_img
sabato 27 Dicembre 2025
spot_img

Foggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna alla Polizia Locale

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Un 46enne marocchino, che vive a Foggia, ha trovato a terra un portafogli smarrito con 500 euro, carte di credito e documenti all’interno e lo ha consegnato alla Polizia Locale. Sulla base dei dati personali, il proprietario è stato rintracciato a Napoli. La vicenda, avvenuta ieri sera, è stata raccontata dal comitato ‘Difendiamo il quartiere Ferrovia a Foggia’, dove il cittadino straniero vive. L’uomo ha trovato il portafogli sul marciapiede in via Podgora e subito lo ha consegnato a una pattuglia della Polizia locale che era presente nella zona.  

 

”E’ stato un bel gesto, non è comune perché in genere i portafogli smarriti li ritroviamo vuoti – ha detto il comandante della Polizia locale Vincenzo Manzo all’Adnkronos -. Rispecchia pienamente lo spirito natalizio. Il proprietario del portafoglio domani sarà a Foggia per la consegna. Era qui in vacanza quando lo ha smarrito”. 

”È un gesto semplice, ma potente – sostiene il comitato ‘Difendiamo il quartiere Ferrovia a Foggia’ -. Un gesto che ricorda a tutti una verità spesso dimenticata: l’onestà non ha colore, nazionalità o religione. Le persone perbene esistono ovunque e vanno riconosciute, rispettate e valorizzate. Il quartiere Ferrovia ha bisogno di legalità, rispetto delle regole e convivenza civile. Chi si comporta così, chi rispetta le leggi e gli altri, è il benvenuto. Sempre. Perché il problema non è da dove vieni, ma come vivi e come ti comporti. Raccontare anche queste storie è importante. Perché la sicurezza si costruisce anche riconoscendo e difendendo i valori giusti”. Dopo gli accertamenti di ufficio, la Polizia locale ha individuato il proprietario e gli ha comunicato la bella notizia.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie