Foggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna alla Polizia Locale

(Adnkronos) – Un 46enne marocchino, che vive a Foggia, ha trovato a terra un portafogli smarrito con 500 euro, carte di credito e documenti all’interno e lo ha consegnato alla Polizia Locale. Sulla base dei dati personali, il proprietario è stato rintracciato a Napoli. La vicenda, avvenuta ieri sera, è stata raccontata dal comitato ‘Difendiamo il quartiere Ferrovia a Foggia’, dove il cittadino straniero vive. L’uomo ha trovato il portafogli sul marciapiede in via Podgora e subito lo ha consegnato a una pattuglia della Polizia locale che era presente nella zona.

”E’ stato un bel gesto, non è comune perché in genere i portafogli smarriti li ritroviamo vuoti – ha detto il comandante della Polizia locale Vincenzo Manzo all’Adnkronos -. Rispecchia pienamente lo spirito natalizio. Il proprietario del portafoglio domani sarà a Foggia per la consegna. Era qui in vacanza quando lo ha smarrito”.

”È un gesto semplice, ma potente – sostiene il comitato ‘Difendiamo il quartiere Ferrovia a Foggia’ -. Un gesto che ricorda a tutti una verità spesso dimenticata: l’onestà non ha colore, nazionalità o religione. Le persone perbene esistono ovunque e vanno riconosciute, rispettate e valorizzate. Il quartiere Ferrovia ha bisogno di legalità, rispetto delle regole e convivenza civile. Chi si comporta così, chi rispetta le leggi e gli altri, è il benvenuto. Sempre. Perché il problema non è da dove vieni, ma come vivi e come ti comporti. Raccontare anche queste storie è importante. Perché la sicurezza si costruisce anche riconoscendo e difendendo i valori giusti”. Dopo gli accertamenti di ufficio, la Polizia locale ha individuato il proprietario e gli ha comunicato la bella notizia.

