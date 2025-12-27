Ascolti tv, 26 dicembre: ‘Il primo Natale’ vince prime time

(Adnkronos) – Il film ‘Il primo Natale’, trasmesso ieri da Canale 5, è stato il programma più seguito del prime time di Santo Stefano, con 1.992.000 spettatori e il 14.1% di share. Al secondo posto ‘Le Note del Natale’ su Rai1, con 1.865.000 spettatori e il 12.3% di share. Al terzo posto, ‘La bella e la bestia’ su Rai2 con 1.537.000 spettatori e il 10.4% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: ‘Harry Potter e la camera dei segreti’ su Italia1 (1.307.000 spettatori, share 9.5%), ‘Papà scatenato’ su Rai3 (846.000 spettatori, share 5%), ‘Notting Hill’ su Rete4 (770.000 spettatori, share 5.2%), ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ sul Nove (491.000 spettatori, share 3%), ‘The Millionaire’ su La7 (451.000 spettatori, share 2.8%), ‘Spectre’ su Tv8 (396.000 spettatori, share 2.7%).

In access prime time, su Canale5, dopo ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (3.601.000 spettatori, share 20%), ‘La Ruota della Fortuna’ ottiene 4.721.000 spettatori e il 25.6% di share, mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi’ registra 4.301.000 spettatori e il 23.2% di share.

