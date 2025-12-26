spot_img
venerdì 26 Dicembre 2025
spot_img

Napoli, cadono calcinacci in via Toledo: ferite alla testa due turiste

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Cadono calcinacci da un edificio in pieno centro a Napoli, ferite due donne. È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Toledo, strada dello shopping napoletano. Le due donne, una turista residente a Roma e una di origini romene, sono state colpite alla testa dai calcinacci caduti da un palazzo. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco, la polizia e la municipale. Le due donne sono state trasportate in ospedale per alcuni controlli e per medicare le ferite alla testa. La zona è stata delimitata e sono in corso i rilievi. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie