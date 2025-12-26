spot_img
venerdì 26 Dicembre 2025
Jennifer Lopez e gli auguri di Natale, il selfie non ‘convince’

(Adnkronos) – Jennifer Lopez regala un selfie ai follower su X per gli auguri di Natale. La 56enne attrice e cantante pubblica la foto sui profili social per il tradizionale Merry Christmas. 

 

La star, un uragano sul palco nei suoi concerti, mostra un look impeccabile e una forma invidiabile. C’è però un dettaglio che fa storcere il naso ai follower più attenti. Nella foto, il telefono che JLo usa per la foto ha una sagoma a dir poco sospetta. Lo smartphone si piega in maniera innaturale e il verdetto degli osservatori più attenti è perentorio: troppi filtri… 

