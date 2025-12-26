spot_img
E’ morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato aveva 100 anni

(Adnkronos) – È morta oggi nella sua casa di Torrimpietra, vicino a Roma, Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni. Maria Sole Agnelli era nata a Villar Perosa, nel torinese, il 9 agosto 1925, quattro anni dopo il fratello Gianni. Dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 era stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno.  

Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli, guidando e sostenendo progetti nel campo dell’istruzione, della cultura e della ricerca a favore della scuola italiana. È stata inoltre proprietaria di diversi cavalli da competizione, che hanno conseguito diversi successi, come la medaglia d’argento di equitazione individuale ai giochi olimpici di Monaco nel 1972. 

