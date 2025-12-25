spot_img
giovedì 25 Dicembre 2025
Natale, gli auguri di Salvini: “Felice per il primo da assolto dopo 5 anni”

(Adnkronos) –
Matteo Salvini “felice” festeggia il primo Natale da “assolto” dopo la conclusione del processo Open Arms. “Tanti, tanti e tanti auguri di serenità, di salute, di successo, di pace per il mondo che ci circonda – dice il leader della Lega in un video postato su X – Io sono felice perché dopo cinque anni di processi di viaggi e testimonianze, è il primo Natale che posso festeggiare in famiglia, non più da indagato o da imputato, ma da italiano assolto, libero, perché ho difeso la sicurezza, i confini e la dignità del mio Paese”.  

 

 

“Non la faccio lunga – conclude il vice premier e ministro delle Infrastrutture – Vi auguro che il 2026 vi porti tutto quello che questo 2025 ha faticato a portare nelle vostre case. Auguri, auguri e ancora auguri”.  

