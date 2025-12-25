Natale al cinema, da Zalone a Sorrentino: cosa vedere

(Adnkronos) – Al cinema, a Natale 2025, l’attesa è tutta per Checco Zalone. L’attore e comico è pronto a sbancare il botteghino – come tutti i suoi film precedenti – con ‘Buen Camino’. Diretto da Gennaro Nunziante, che lo ha scritto insieme a Luca Medici (nome all’anagrafe di Zalone), il film arriva nelle sale proprio oggi 25 dicembre con Medusa Film.

Nella pellicola Zalone interpreta un erede ricchissimo e viziato, costretto a lasciare la sua vita dorata per mettersi sulle tracce della figlia adolescente. È così che finisce, suo malgrado, sul Cammino di Santiago: un’occasione per conoscersi davvero.

Ma il giorno di Natale debutta, con Warner Bros Pictures, anche ‘Primavera’ di Damiano Michieletto, presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival. Liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa (Premio Strega 2009, pubblicato in Italia da Giulio Einaudi editore), è interpretato da Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, e con la partecipazione di Valentina Bellé e Stefano Accorsi. La storia è ambientata nella Venezia del 1700 e racconta la storia dell’incontro tra Cecilia (Tecla Insolia) e Antonio Vivaldi (Michele Riondino). La prima, una violinista dotata di grande talento ma vissuta nell’ombra a causa della sua condizione di orfana, intraprende un percorso di crescita e conquista di una libertà insperata e impossibile. Uscire a Natale con un film che parla di una ragazza del 1700 può sembrare una scommessa. “Spero che non sia un anti-cinepanettone”, ha detto all’Adnkronos il regista Damiano Michieletto. “Spero che il pubblico accorra con lo stesso entusiasmo con cui va a vedere un film natalizio. È un film largo, il pubblico di qualsiasi età e genere si può intravedere nelle sofferenze, nelle delusioni e nella fatica di affrontare la vita” e poi “c’è Vivaldi e la sua musica”.

Sotto l’albero anche il film di Paolo Sorrentino. L’uscita nelle sale del suo ‘La Grazia’ con PiperFilm, prevista per il 15 gennaio, sarà preceduta da anteprime in tutta Italia, programmate dal 25 dicembre al primo gennaio, esclusivamente al mattino. Nel film Mariano De Santis (Toni Servillo) è il presidente della Repubblica. Nessun riferimento a presidenti esistenti, frutto completamente della fantasia dell’autore. Vedovo e cattolico ha una figlia, Dorotea (Anna Ferzetti), giurista come lui. Alla fine del suo mandato, tra giornate noiose, spuntano gli ultimi compiti: decidere su due delicate richieste di grazia. Veri e propri dilemmi morali. Che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Mosso dal dubbio, dovrà decidere. E, con grande senso di responsabilità, è quel che farà questo grande presidente della Repubblica Italiana. Nel cast anche Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani, Giovanna Guida, Alessia Giuliani, Roberto Zibetti, Vasco Mirandola, Linda Messerklinger e Rufin Doh Zeyenouin.

Questo dicembre disegna un mosaico di storie e generi che testimonia un cinema pronto a misurarsi con il pubblico delle feste non solo con blockbuster, ma anche con opere capaci di sorprendere. Un fine anno che promette non solo incassi, ma anche visioni.

In programmazione anche le grandi saghe. Come ‘Avatar: Fuoco e Cenere’ (uscito il 17 dicembre), terzo capitolo della fortunata saga di James Cameron. Il film riprende da dove ‘La via dell’acqua’ aveva lasciato il pubblico. Il nuovo capitolo si apre con Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) che cercano di trovare una nuova dimensione dopo la morte del loro figlio maggiore, Neteyam. Mentre Sully e Neytiri fanno i conti con il dolore, un nuovo nemico bussa alla loro porta: il Popolo della Cenere, una minacciosa tribù di Na’vì guidata dalla sanguinaria Varang. Ora il futuro appare sempre più incerto e i protagonisti sono chiamati a combattere una nuova battaglia in cui non manca il colonnello Quaritch (Stephen Lang). Nel cast anche Sigourney Weaver, Kate Winslet, Oona Chaplin, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell e Bailey Bass.

Per chi se lo fosse perso, c’è ancora tempo per recuperare ‘Norimberga’ (uscito il 18 dicembre), che ripercorre lo storico processo di Norimberga del 20 novembre 1945, il primo tribunale internazionale della storia. A pochi mesi dalla fine della Seconda guerra mondiale, vennero portati alla sbarra i principali leader politici, militari ed economici del Terzo Reich, accusati di crimini di guerra, crimini contro la pace e, soprattutto, crimini contro l’umanità. Il processo nacque da un accordo tra le quattro potenze vincitrici – Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito e Francia – che scelsero di non imboccare la via delle esecuzioni sommarie, ma quella, rivoluzionaria, della giustizia formale. I protagonisti del film sono il premio Oscar Russell Crowe nel ruolo di Hermann Göring e il premio Oscar Rami Malek in quello dello psichiatra dell’esercito americano Douglas Kelley.

Sempre il 18, sono usciti il biopic sul cantautore Charles Aznavour (‘Monsieur Aznavour’) e il Leone d’oro dell’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ‘Father Mother Sister Brother’ di Jim Jarmusch con Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Viky Kriepps ed Adam Driver. Il film esplora storie separate, ma collegate, sulle relazioni familiari, ambientate in diverse parti del mondo: nel New Jersey, a Dublino e a Parigi. Le trame si concentrano sulle dinamiche tra figli adulti e genitori emotivamente distanti e sulle complesse relazioni tra fratelli e sorelle, esplorando temi di incomunicabilità, affetti nascosti e la malinconica del quotidiano.

Passato il Natale, le sale italiane inaugureranno il 2026 con: il thriller psicologico ‘Una di famiglia – The Housemaid’ con protagonista Sydney Sweeney; ‘Lo sconosciuto del Grande Arco’, che ripercorre la storia dell’architetto danese Johann Otto von Spreckelsen; i film d’animazione ‘La piccola Amélie’ e ‘SpongeBob – Un’avventura da pirati’; e ‘No Other Choice – Non c’è altra scelta’ di Park Chan-wook che affronta il tema del lavoro tra precarietà e capitalismo.

