Natale a Corciano fino al 6 gennaio tra presepi, musica e arte

Un programma che si estende fino all’Epifania per celebrare il Natale all’insegna della tutela del Creato e della biodiversità. “Natale a Corciano” 2025 sceglie come immagine simbolica l’ape operosa e rende omaggio all’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, cantore delle “Creature di Madre Terra”. Un calendario ricco di appuntamenti che unisce tradizione, spiritualità e cultura nel cuore del centro storico.

A fare da scenario è il tradizionale presepe monumentale a grandezza naturale che si apre in piazza dei Caduti con l’accampamento dei Magi accompagnati dalla stella cometa. Un percorso reale quanto spirituale che invita a seguire la luce che porta alla salvezza, nell’intento di riaccendere l’amore per il Creato e per le sue ricchezze, riflettendo sull’importanza di custodirle preziosamente.

La Vigilia di Natale, alle 23.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta, si terrà la messa con processione per deporre il Bambinello nella capanna della natività. Il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, dalle 16 alle 18 saranno i mastri zampognari di Corciano ad animare le vie del borgo con le loro note tradizionali.

Teatro e tradizione per grandi e piccoli

Sabato 27 dicembre doppio appuntamento: dalle 15 alle 20 a Migiana il presepe vivente per le vie del borgo con ingresso libero, mentre alle 21 al Teatro della Filarmonica si terrà il concerto di Natale dell’Associazione Filarmonica di Corciano con ingresso gratuito.

Domenica 28 dicembre il programma prevede alle 17 al Teatro della Filarmonica lo spettacolo “La bella addormentata nel bosco” per la rassegna di teatro per famiglie a cura di Teatro le Onde. La celebre fiaba sarà presentata in chiave ironica da Domenico Madera e Alessia Rosi. Sempre domenica, dalle 15 alle 20 a Migiana continua il presepe vivente, mentre alle 18 nella chiesa di Santa Maria Assunta si esibirà il duo organo e tromba con Luca Grosso, Bruno Mancuso e il coro Santa Maria Assunta di Corciano diretto da Antonietta Battistoni, affiancati dal violoncello di Stefano Coco e dal violino di Gregorio Trombetta.

Martedì 30 dicembre alle 21 al Teatro della Filarmonica sarà la volta del concerto di Natale della Corciano Festival Orchestra Lab diretta dal maestro Alessandro Celardi, a cura dell’associazione turistica Proloco Corcianese. Il primo gennaio il nuovo anno sarà salutato dalle 16 alle 18 con i mastri zampognari per le vie del borgo.

Gli appuntamenti conclusivi dell’Epifania

Sabato 3 gennaio alle 16 al Teatro della Filarmonica si terrà la votazione finale e premiazione del concorso letterario ApertaMente. Domenica 4 gennaio, dalle 16 alle 18, tornano i mastri zampognari mentre alle 17 al Teatro della Filarmonica andrà in scena “La storia della Befana di Monte Fatucchio”, spettacolo che racconta la storia della Befana tratta da una leggenda della tradizione umbra, sempre di Domenico Madera e Alessia Rosi.

Durante tutto il periodo in piazza dei Caduti sarà presente la pesca di beneficenza a cura dell’associazione Nonsologatti. Per molti eventi al Teatro della Filarmonica è consigliata la prenotazione al numero 075 5188255.

Tre mostre d’arte fino al 6 gennaio

Spazio anche all’arte con tre esposizioni visitabili nel centro storico. Alla chiesa-museo di San Francesco fino al 6 gennaio è allestita “Exsultèt – Canto alla Luce”, mostra di incisioni dedicata all’importanza del lavoro delle api e alla tutela della biodiversità. Nata da un’idea dell’artista corcianese Antonella Parlani, l’esposizione celebra l’Exsultet reinterpretandone i simboli e il forte legame tra Creato, luce, resurrezione e vita.

Il progetto si sviluppa intorno a un grande rotolo illustrato ispirato all’antica tradizione degli Exsultet miniati, un racconto visivo che un tempo permetteva al popolo di cogliere il significato profondo del testo cantato attraverso le immagini. La mostra è stata realizzata in collaborazione con artisti della “Galleria del Cantico delle Creature” di San Damiano in Assisi, del “Gruppo Radura – Laboratorio d’incisione” di Spoleto e con la guida dell’artista Maria Teresa Rometelli. All’interno della chiesa-museo saranno esposti anche i racconti partecipanti al concorso di scrittura “ApertaMente”, promosso dal Club Lions Augusta Perusia, con votazione popolare tramite QR code.

In via Ballarini, nelle sale Antico Mulino e “Arte in… Bottega”, è allestita la mostra personale “Matisse. Giovane artista esordiente” di Matisse Marchetti, a cura di Arcaes. L’esposizione presenta le opere del giovane artista, studente dell’Accademia di Belle Arti, la cui pittura vivace e sperimentale intreccia suggestioni dell’avanguardia storica ad una ricerca personale fatta di energia contemporanea e libertà espressiva.

Sempre in via Ballarini, nella sala Belvedere, la collettiva di pittura “Sulle ali di una nuova armonia” riunisce artisti che offrono la propria visione sul tema della sostenibilità e dell’equilibrio tra uomo e natura, in sintonia con lo spirito del messaggio francescano.

Le mostre sono visitabili nei giorni festivi e prefestivi, il 2 e 5 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il 26 dicembre e primo gennaio dalle 15 alle 18. Chiuse il 25 dicembre. È possibile visitarle anche fuori orario su richiesta all’ufficio informazioni turistiche.