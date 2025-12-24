spot_img
Mengoni versione Grinch, la confessione sui social: “Mi fa schifo il Natale”

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
“Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire”. Marco Mengoni lo confessa in un post su Instagram intitolato ironicamente ‘Ghosting Santa’. Il cantante – che ha concluso nei giorni scorsi un tour trionfale con sei mesi di concerti in Italia e in Europa, oltre 45 date e più di 750.000 biglietti venduti – pubblica una serie di immagini, dove tra un risveglio in hotel e un allenamento, un impacco di ghiaccio sul ginocchio e un taglio di capelli, una citazione della scrittrice ceca Markéta Pilátová e una decorazione natalizia, una enorme tavolata e un pranzo fuori frugale, spunta un video dove appunto ammette: “Mi fa schifo il Natale”. L’ironica carrellata si chiude con la foto di una classica palla di vetro souvenir che contiene un’immagine di Cristo con il volto del cantante.  

spettacoli

