mercoledì 24 Dicembre 2025
Famiglia nel bosco, Salvini: “Separarli a Natale violenza di Stato senza senso”

(Adnkronos) – “Separare una famiglia anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti. Non avremo pace e non ci fermeremo finché questi bimbi non torneranno fra le braccia amorevoli di mamma e papà”. Lo scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, commentando la notizia secondo cui il padre dei bambini della ‘famiglia del bosco’ starà con i figli per due ore e mezza il giorno di Natale. 

