spot_img
mercoledì 24 Dicembre 2025
spot_img

Famiglia nel bosco, domani il padre vedrà moglie e bimbi per oltre due ore

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Nathan Trevallion potrà incontrare domani, per il Natale, i bambini e la moglie due ore e mezza nella struttura che li ospita dopo l’allontanamento della casa nel bosco dove vivevano a Palmoli, in provincia di Chieti.  

“Ci ho parlato ieri sera e l’ho trovato debilitato, stanco, deluso come è normale che sia”, racconta all’Adnkronos il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli ricordando che attualmente il papà “ha accesso alla struttura due volte a settimana per un’ora, ma il giorno di Natale il tempo è stato prolungato fino a due ore e mezzo” con l’autorizzazione a restare “dalle 10 alle 12.30”.  

Rispetto alla situazione generale, dopo la conferma del collocamento dei tre bambini in casa-famiglia, il primo cittadino è convinto che “ora bisogna solo aspettare”. E’ necessario infatti attendere i tempi della consulenza tecnica d’ufficio sulle competenze genitoriali della coppia disposta dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila: “L’augurio è che si arrivi al ricongiungimento – conclude Masciulli – ma di questo se ne parlerà solo dopo che verrà consegnata la perizia del Ctu”. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie