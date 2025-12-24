spot_img
mercoledì 24 Dicembre 2025
spot_img

Caos treni alla Vigilia di Natale, guasto a nodo ferroviario di Napoli e ritardi di oltre un’ora su Alta Velocità e Intercity

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Vigilia di Natale complicata per chi ha deciso di partire in treno oggi, mercoledì 24 dicembre, per tornare a casa o raggiungere amici e parenti per il tradizionale cenone.  

Un “inconveniente tecnico alla linea” nel nodo ferroviario di Napoli, ha rallentato la circolazione dei treni a partire dalle 14 in prossimità di Casoria causando ritardi a cascata per treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali provenienti sia da Nord che da Sud.  

Le attese in banchina sono arrivate a superare i 60 minuti gettando nello sconforto i viaggiatori. Successivamente la situazione si è gradualmente ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie