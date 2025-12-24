spot_img
Bolsonaro lascia il carcere, trasferito in ospedale per intervento chirurgico

(Adnkronos) – L’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è uscito dal carcere per la prima volta da fine novembre ed è arrivato all’ospedale dove domani si sottoporrà a un intervento chirurgico. Lo ha riferito all’Afp una fonte della clinica privata Df Star di Brasilia. 

Secondo quanto ha constatato l’agenzia di stampa, un convoglio di auto nere scortate da moto è entrato nel garage dell’ospedale, dove l’ex leader di estrema destra, condannato a settembre a 27 anni di reclusione per tentato colpo di Stato, era già stato operato in aprile. 

Intanto la Camera bassa del Congresso ha approvato un disegno di legge a favore della riduzione della pena carceraria per l’ex presidente. Il testo passa ora al Senato che, se dovesse pronunciarsi favorevolmente, ridurrebbe la pena detentiva e la porterebbe a poco più di due anni. 

Qualora il disegno di legge venisse promulgato, Bolsonaro vedrebbe infatti la pena ridotta a circa due anni e quattro mesi. La normativa concederebbe inoltre la libertà condizionale a circa 100 sostenitori di Bolsonaro incarcerati in relazione all’assalto agli edifici governativi di Brasilia verificatosi l’8 gennaio 2023. La riformulazione delle sentenze spetterà all’autorità giudiziaria. 

