Spari contro gruppo di ciclisti, a colpire un 25enne incensurato perché li detesta

martedì 23 Dicembre 2025
adn-primapagina
(Adnkronos) – È un ragazzo incensurato di 25 anni di Dolcè l’autore dei due spari al gruppo di ciclisti del team Padovani che sabato scorso si stavano allenando sulla strada statale 12 a Peri, in provincia di Verona.  

A individuarlo i carabinieri del luogo e di Caprino Veronese che dal filmato che riprende la scena del suo sorpasso alla colonna di ciclisti e agli spari sono risaliti prima al veicolo e poi a lui, scandagliando i sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe. Inoltre, l’auto tedesca guidata dal giovane aveva un faro non funzionante, dettaglio che si è rivelato decisivo per restringere il campo delle ricerche. I carabinieri gli hanno trovato la pistola a salve e senza tappo rosso ancora nell’abitacolo dell’auto, occultata sotto il pianale del bagagliaio.  

Il 25enne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura di Verona per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose. Gli spari sarebbero riconducibili all’avversione che il ragazzo prova per i ciclisti che pedalano lungo le strade aperte al traffico occupando la corsia di marcia.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

