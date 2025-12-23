spot_img
martedì 23 Dicembre 2025
Manovra, Senato al voto. Cancellate 5 misure, via norma su lavoratori sottopagati﻿

(Adnkronos) – La Commissione bilancio del Senato ha concluso l’esame del maxi-emendamento alla manovra su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Ora il provvedimento torna in Aula dove sono iniziate le dichiarazioni di voto. Confermato intanto lo stralcio di cinque misure prima del nuovo round in Aula.  

 

Si tratta della norma che permetteva a quei datori di lavoro che non pagano adeguatamente i propri lavoratori di non corrispondere gli arretrati nel caso si siano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi; lo stop all’inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali o locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle stesse; la norma che riduce da 3 anni a 1 anno il cosiddetto divieto di ‘sliding doors’, cioè il divieto per i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, alla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi presso privati inerenti all’attività svolta nella Pa; le disposizioni in materia di magistrati fuori ruolo, tra cui la riduzione da 10 a 4 anni dell’anzianità di servizio per poter essere autorizzati al collocamento fuori ruolo; la revisione della disciplina del personale Covip. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

