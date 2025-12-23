Manovra, la protesta dell’opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula

(Adnkronos) – L’opposizione ha protestato, in aula al Senato, al termine delle dichiarazioni di voto sulla manovra. I senatori del Pd hanno esposto dei cartelli con la scritta ‘Voltafaccia Meloni’, mentre quelli del M5S sventolavano l’opuscolo ‘Tre anni di tasse’ sul governo.
