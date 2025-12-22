spot_img
lunedì 22 Dicembre 2025
spot_img

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce e allunga

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cresce, il Pd e il M5S calano. Il divario aumenta tra i big nel sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 22 dicembre 2025, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3%, invertendo la rotta rispetto al rilevamento di una settimana fa. Fratelli d’Italia, ampiamente primo partito, sale al 31,3% e allunga rispetto alla concorrenza. Il Pd della segretaria Elly Schlein cede lo 0,2% e si attesta al 22,1%. Frenata anche per il M5S di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1% e scivola al 12,7%. 

Stop anche per la Lega, che lascia sul terreno lo 0,2% e ora vale l’8,2%. Il Carroccio si ritrova tallonato da Forza Italia, che rimane stabile all’8,1%. Nessuna variazione per Verdi e Sinistra, fermi al 6,8%. 

Più indietro Azione (3,1%), Italia viva (2,2%), +Europa (1,4%), Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 3,1%. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie