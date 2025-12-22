spot_img
lunedì 22 Dicembre 2025
spot_img

Palermo, 33enne ferita in pieno centro: a sparare dall’auto è stato un ventenne

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – E’ stato individuato il giovane che avrebbe sparato un colpo di fucile ferendo una donna di 33 anni nella centralissima piazza Nascè a Palermo. Si tratta di un ventenne che viene interrogato in queste ore nei locali della Questura.  

Sarebbe stato lui a ferire Valentina Peonio nella notte tra sabato e domenica. Sembra che il colpo sia partito per errore mentre il ragazzo mostrava il fucile a un’amica in auto. Il ragazzo avrebbe indicato ai poliziotti di avere sotterrato il fucile in un terreno vicino casa.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie