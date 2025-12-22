spot_img
lunedì 22 Dicembre 2025
Olanda, auto sulla folla: almeno 9 feriti, tre gravi

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Almeno nove persone sono rimaste ferite oggi, lunedì 22 dicembre, in Olanda, quando un’auto è piombata sulla folla a Nunspeet nella provincia centrorientale della Gheldria. Nel paese era in corso la tradizionale parata annuale natalizia delle luci. Tre dei feriti sono gravi.  

Secondo il giornale “Telegraaf”, la polizia ritiene che si sia trattato di un incidente e non di un atto intenzionale, anche se le indagini continuano. 

“La Farnesina e l’ambasciata d’Italia all’Aja”, si legge in un post su X del ministero degli Esteri, “seguono la situazione a Nunspeet, dove un’auto ha investito la folla riunita per una parata natalizia. In corso verifiche per accertare eventuale coinvolgimento di connazionali”. 

