spot_img
lunedì 22 Dicembre 2025
spot_img

È morto Giovanni Masotti, storico volto dell’informazione Rai

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo televisivo, è morto in una clinica romana all’età di 74 anni. Nato nel 1951, aveva iniziato la carriera negli anni Settanta, lavorando in alcune delle principali testate italiane e vivendo una lunga esperienza in Rai come inviato, conduttore e vicedirettore del Tg2, oltre a essere corrispondente da Londra e Mosca. Negli ultimi anni aveva guidato la testata viterbese “Lamiacittànews”, tornando a un giornalismo più vicino ai territori. 

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa improvvisa di Giovanni Masotti. Se ne va un bravissimo giornalista, ma soprattutto un grande amico ed una persona perbene. Ricorderò le giornate passate insieme da studenti e da giornalisti. Ciao Giovanni, riposa in pace”. Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 

“Unirai esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Masotti, giornalista Rai di lunga esperienza e professionalità. Alla famiglia, ai colleghi e a quanti hanno condiviso con lui un percorso umano e professionale va la nostra sincera vicinanza in questo momento di dolore”, il messaggio del sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie