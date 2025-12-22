Corona e le chat di Signorini, è indagato per revenge porn: sarà sentito domani

(Adnkronos) – Fabrizio Corona sarà sentito domani nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn, aperta dalla Procura di Milano dopo la querela presentata dal giornalista Alfonso Signorini. E’ stato lo stesso ex re dei Paparazzi a far sapere ieri sui social delle perquisizioni svolte dalla polizia sia in casa sua che nello studio di produzione dove vengono registrate le puntate di Falsissimo. Nell’ultimo episodio, intitolato ‘Il prezzo del successo – parte 1’, Corona ha diffuso scambi di messaggi e di fotografie tra Signorini e aspiranti concorrenti del grande fratello, annunciando la pubblicazione di ulteriore materiale. “Abbiamo dovuto rigirare la puntata, compresa l’intervista-denuncia di Antonio Medugno, perché il materiale ci si è stato sequestrato dalla Procura”, ha fatto sapere l’ex re dei paparazzi su Instagram. L’indagine è coordinata dai pm Alessandro Gobbis e Letizia Mannella.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)