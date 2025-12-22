spot_img
Barry Manilow annuncia lo stop: “Ho un tumore al polmone sinistro”

(Adnkronos) – Barry Manilow ha “una zona cancerosa sul polmone sinistro che deve essere rimossa”. Lo ha annunciato sui social lo stesso artista 82enne, che sta dunque riprogrammando i suoi concerti di gennaio nelle arene a causa dell’aggiornamento appena ricevuto riguardante il suo stato di salute. A raccontare come è andata è lo stesso cantante, interprete del celeberrimo brano ‘Mandy’ e di tanti altri, che ha pubblicato una dichiarazione sui social.  

“Come molti di voi sanno, di recente ho avuto sei settimane di bronchite seguite da una ricaduta di altre cinque settimane”, ha scritto. “Anche se la bronchite era guarita ed ero tornato sul palco al Westgate Las Vegas, il mio meraviglioso medico mi ha prescritto una risonanza magnetica solo per assicurarsi che tutto andasse bene. La risonanza magnetica ha rilevato una zona cancerosa sul mio polmone sinistro che deve essere rimossa”. 

Sottolineando che è stata “pura fortuna (e un ottimo medico)” a consentire la diagnosi precoce, Manilow ha scritto che presto sarà operato, ora che i suoi live “Christmas A Gift of Love” sono terminati. Secondo quanto riporta la Cnn, Manilow sarà operato a fine dicembre. “Dopo l’intervento, i medici hanno prescritto un mese di convalescenza”, riporta la nota. “I medici non credono che si sia diffuso e sto facendo degli esami per confermare la diagnosi”, ha aggiunto Manilow nella sua dichiarazione sui social media. “Quindi, è tutto. Niente chemio. Niente radiazioni. Solo brodo di pollo e repliche di ‘I Love Lucy'”, ironizza l’artista. 

Riguardo alla necessità di riprogrammare i suoi concerti di gennaio durante la convalescenza, Manilow ha scritto: “Mi dispiace molto che dobbiate cambiare i vostri piani. Proprio come voi, non vedevamo l’ora di andare ai concerti di gennaio e detestiamo dover spostare tutto”, ha scritto. 

