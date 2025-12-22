spot_img
Ballando, Mariotto ‘confessa’: “Finale Delogu-Fialdini era un pari merito”

(Adnkronos) –
“Era un pari merito”. Andrea Delogu con Nikita Perotti ha vinto Ballando con le stelle 2025 battendo in finale Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Il verdetto finale è stato deciso dal televoto del pubblico. “La finale era un pari merito”, dice Guillermo Mariotto, uno dei 5 membri della giuria, a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno. In finale, i 5 membri della giuria hanno votato per Fialdini. I 4 ‘tribuni del popolo’ hanno votato Delogu: il televoto ha ribaltato la situazione. “Andrea ha fatto gli ultimi 3 balli a cannone”, dice Rossella Erra, uno dei tribuni, risultata alla fine decisiva. “Io -spiega Mariotto- ho votato per Fialdini in finale per tanti motivi. Francesca e Andrea sono entrambe belle persone, da sempre ho la fialdini nel cuore. E’ una persona per bene, corretta. Il ballo in finale? Era un pari merito”. 

A mente fredda, se si analizzano le strategie, spunta anche un errore fatale della coppia Fialdini-Pernice, come evidenzia Raimondo Todaro, maestro vincitore di 5 edizioni di Ballando. “In semifinale, Fialdini ha scelto di sfidare Fabio Fognini e Giada Lini. In quel momento, visto il regolamento, doveva sfidare Delogu per avere una chance di vincere Ballando”, dice. Perché? “In semifinale, i tribuni del popolo non votano. Fialdini avrebbe avuto i 5 voti della giuria e a quel punto il televoto non sarebbe bastato, probabilmente, per dare la vittoria a Delogu”. 

spettacoli

