lunedì 22 Dicembre 2025
Ascolti tv, vince ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’, in onda ieri su Canale 5, è stato il programma più seguito del prime time, con 2.274.000 spettatori e il 18.8% di share. Al secondo posto, ‘L’Eredità – Gran Galà Telethon’ su Rai1, con 2.104.000 spettatori e il 13.4% di share. Al terzo posto, testa a testa tra ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove (1.705.000 spettatori con il 9.8% di share) e ‘Report’ su Rai3 (1.740.000 spettatori con il 9.9% di share).  

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Lo schiaccianoci e i quattro regni’ su Rai2 (851.000 spettatori, share 4.5%), ‘Zelig On’ su Italia1 (640.000 spettatori, share 4.8%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (582.000 spettatori, share 4.4%), ‘Una Giornata Particolare’ su La7 (517.000 spettatori, share 3.1%), ‘Quel lungo viaggio di Natale’ su Tv8 (416.000 spettatori, share 2.4%).  

In access prime time, su Canale5, dopo ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (3.801.000 spettatori, share 19.6%), ‘La Ruota della Fortuna’ registra 4.921.000 spettatori con il 24.9% di share. Mentre su Rai1, preceduto da ‘5 minuti’ (3.963.000 spettatori, share 20.6%), ‘Affari Tuoi’ ottiene 4.814.000 spettatori con il 24.2% di share.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

