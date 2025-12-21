spot_img
domenica 21 Dicembre 2025
spot_img

Ucraina, Salvini: “Kiev non potrà vincere sul campo, è arrivato il momento di fermarsi”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Questa è una guerra che nessuno potrà vincere sul campo”. Matteo Salvini, leader della Lega, a Zona bianca su Retequattro si esprime così sulla guerra tra Ucraina e Russia. I negoziati per porre fine al conflitto procedono con estrema lentezza, con il tentativo di mediazione europea tra posizione apparentemente poco conciiliabili. “Qualcuno può seriamente credere che l’Ucraina potrà vincere sul campo vista la sproporzione di forze e riconquistare il tempo perduto? No. Prima verrà fermato questo conflitto e sarà meglio per tutti”, dice Salvini. “Noi abbiamo sempre difeso chi è stato aggredito, ma è arrivato il momento di fermarsi”, ribadisce il leader della Lega. 

Il governo si appresta a varare un nuovo decreto: “Arriverà in Cdm un decreto che, su richiesta della Lega, non sarà semplicemente sulle armi ma di difesa della popolazione ucraina, di logistica, non più solo difesa e attacco”. 

 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie