spot_img
domenica 21 Dicembre 2025
spot_img

Treviso-Mestre, scontri dopo derby: sassaiola contro pullman, ferito il conducente

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Scontri tra tifosi del Treviso e del Mestre, questa sera, dopo che allo stadio Tenni si era giocato il derby di serie D. A rimanere feriti l’autista dell’autobus che stava riportando circa 70 tifosi mestrini alla stazione ferroviaria e un poliziotto del reparto mobile di Padova.  

Finita la partita, l’autobus lungo il suo percorso è stato oggetto di un agguato da parte degli ultras trevigiani che hanno lanciato oggetti e sassi rompendo il vetro del bus. Inferociti, i tifosi mestrini volevano scendere dal mezzo per scontrarsi con i trevigiani, trovando però l’opposizione del conducente che ne ha fatto le spese finendo al pronto soccorso.  

Nello stesso momento è però intervenuta la scorta della polizia di Stato in tenuta antisommossa per evitare che le due tifoserie venissero a contatto. La polizia ha respinto l’assalto al pullman dei tifosi trevigiani, arrestando due ultras – uno di 56 anni e un altro di 25 residenti in provincia – entrambi già noti alle forze dell’ordine in quanto sottoposti nel 2022 a un Daspo ancora in vigore. Una volta raggiunta la stazione i tifosi mestrini sono stati fatti salire sul treno che li ha riaccompagnati a Mestre sotto scorta. La Digos di Treviso sta indagando per individuare altri ultras che hanno preso parte all’agguato e al tentativo di aggressione.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie