domenica 21 Dicembre 2025
Sudafrica, sparatoria in una taverna vicino a Johannesburg: 9 morti e 10 feriti

(Adnkronos) – Una decina di uomini armati non ancora identificati hanno aperto il fioco vicino a Johannesburg provocando la morte di nove persone e il ferimento di altre dieci, ha reso noto la polizia sudafricana. La sparatoria è avvenuta dopo l’una di questa mattina, domenica 21 dicembre, (ora locale) all’interno della ‘taverna’ KwaNoxolo, e poi in strada, a Bekkersdal, a 40 chilometri a sud ovest dalla capitale economica del Sudafrica. Non sono ancora chiari i motivi.  

Alcune vittime sono state colpite a caso per strada, ha precisato la polizia. Gli assalitori, arrivati a bordo di due auto, hanno aperto il fuoco sui clienti del bar e poi sono usciti sparando a caso in strada, fuggendo. Il 6 dicembre scorso, uomini armati avevano assalito un edificio a Pretoria, in cui si trovava un altro bar informale, privo di licenza, uccidendo 11 persone, fra cui un bimbo di tre anni.  

 

