Sport, scuola e memoria per il Natale a Corciano

Un Natale all’insegna dello sport e della condivisione per l’Istituto Comprensivo Bonfigli di Corciano, che nei giorni scorsi ha ricevuto in dono due canestrini mobili dalla Fip Umbria (Federazione Italiana Pallacanestro) e alcuni nuovi palloni messi a disposizione dalla Pallacanestro Ellera.

I materiali sportivi sono stati consegnati al dirigente scolastico Daniele Gambacorta e al vicepreside Alessandro Speziali e andranno ad arricchire la dotazione del palasport di Ellera, spazio fondamentale per le attività motorie e sportive degli studenti. L’iniziativa punta a promuovere sani stili di vita fin dalla giovane età, rafforzando la sinergia tra scuola, associazioni sportive e territorio.

«Un grazie di cuore a Fip Umbria e al suo presidente Gianni Antonelli e alla Pallacanestro Ellera, nelle persone di Franco Belisti e Luca Terradura, per questo dono – commentano dall’amministrazione comunale – che, tra le altre cose, onora la memoria dello storico coach di basket e insegnante del circolo didattico di Corciano Giorgio Piselli, scomparso nel 2019 dopo una lunga malattia».

L’iniziativa assume quindi anche un forte valore simbolico, ricordando una figura che ha dedicato la propria vita all’educazione e allo sport, lasciando un segno profondo nella comunità corcianese. Il gesto concreto della Fip Umbria e della Pallacanestro Ellera testimonia l’importanza della collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà sportive locali per sostenere la crescita educativa e formativa dei ragazzi attraverso lo sport.