Salerno, accoltella la compagna e poi si lancia dalla finestra: morti entrambi

Accoltella una donna e poi si lancia dalla finestra: entrambi sono morti. La tragedia nel pomeriggio di oggi a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un uomo di 40 anni ha accoltellato una donna 40enne, gettandosi successivamente dalla finestra.

L’uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna è morta poco dopo il ricovero al vicino ospedale di Cava de’ Tirreni per le gravissime lesioni riportate nell’aggressione. I due non erano conviventi. Sul caso indagano i Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore.

La conferma del sindaco

“Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone”, scrive su Facebook il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli che si è anche recato sul posto, “sgomento per l’accaduto”. Il primo cittadino ha nel frattempo sospeso tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione.

