spot_img
domenica 21 Dicembre 2025
spot_img

Salerno, accoltella la compagna e poi si lancia dalla finestra: morti entrambi

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Accoltella una donna e poi si lancia dalla finestra: entrambi sono morti. La tragedia nel pomeriggio di oggi a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un uomo di 40 anni ha accoltellato una donna 40enne, gettandosi successivamente dalla finestra.  

L’uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna è morta poco dopo il ricovero al vicino ospedale di Cava de’ Tirreni per le gravissime lesioni riportate nell’aggressione. I due non erano conviventi. Sul caso indagano i Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. 

La conferma del sindaco 

“Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone”, scrive su Facebook il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli che si è anche recato sul posto, “sgomento per l’accaduto”. Il primo cittadino ha nel frattempo sospeso tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie