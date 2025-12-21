spot_img
domenica 21 Dicembre 2025
Roma, morto il 25enne accoltellato ieri al Trullo

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – E’ morto nella mattina di oggi, domenica 21 dicembre, intorno alle 10.50 Orahovac Demnir, il 25enne accoltellato ieri in viale Ventimiglia nella zona del Trullo a Roma.  

Il giovane era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo e ricoverato in terapia intensiva. Il suo quadro clinico si è aggravato e il 25enne è deceduto questa mattina.  

Si aggrava ora la posizione dei tre arrestati dai carabinieri, due dei quali sono padre e figlio. I militari dell’Arma hanno anche sequestrato il coltello utilizzato dagli aggressori, ritrovato in un cassonetto dei rifiuti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

